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Выручка «Детского мира» в первом полугодии 2017 года выросла на четверть

26.07.2017  07:11

«Детский мир» опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2017 года, завершившееся 30 июня 2017 года. Как говорится в сообщении ритейлера, объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 24,8%, до 42,1 млрд руб., по сравнению с 33,7 млрд руб. в первом полугодии 2016 года.

В отчетный период сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) сети в России увеличились на 7,9%, в том числе сопоставимый рост числа чеков составил 12% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%.

Число магазинов составило 528 с совокупной торговой площадью 604 тыс. кв. м. В первом полугодии 2017 года было открыто 12 новых магазинов сети «Детский мир».

Как подчеркнул Владимир Чирахов, генеральный директор компании «Детский мир», высокие результаты группа продемонстрировала, несмотря на падение потребительского спроса и то, что динамика выручки Компании в категориях «Одежда» и «Обувь» подверглась влиянию холодной погоды в центральной части России.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв. м.

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