12.05.2017 23:14

Компания «Шуйские ситцы» из Ивановской области получила в 2016 году выручку в размере 2,84 млрд руб., говорится на странице Центра раскрытия корпоративной информации.

Компания «Шуйские ситцы» опубликовала финансовую отчетность за 2016 год. Согласно этому документу, выручка организации в 2016 году составила 2,84 млрд руб., против 2,47 млрд руб. в 2015 году. Валовая прибыль также выросла за истекшие 12 месяцев – с 388,21 млн руб. до 397,97 млн руб.

Наиболее значительное изменение отмечается по показателю чистой прибыли. В 2015 году он составлял 1,06 млн руб., а в 2016 году увеличился почти на 20 млн руб. до 21,5 млн руб.

ХБК «Шуйские ситцы» — российское текстильное предприятие, основанное в 1820 году. Комбинат расположен в Ивановской области и выпускает ассортимент широких и узких хлопчатобумажных тканей, а также швейных изделий.