19.04.2017 23:29

В 2016 году выручка компании «Знамя индустриализации» выросла на 453 тыс. бел. рублей по сравнению с результатом 2015 года, сообщает пресс-служба организации.

Витебская фабрика «Знамя индустриализации» отчиталась о прибылях и убытках за 2016 год. Выручка компании увеличилась на 453 тыс. бел. рублей с 6,6 млн бел. рублей до 7,06 млн бел. рублей. Валовая прибыль производителя составила в 2016 году 12,79 млн бел. рублей, что на 11,66 млн бел. рублей больше аналогичного показателя 2015 года. Однако вместо чистой прибыли компания показала убыток в размере 401 тыс. бел рублей. Прошлогодний результат так же был отрицательным, но несколько ниже – 156 тыс. бел. рублей.

Витебская фабрика «Знамя индустриализации» создана в 1930 году. Предприятие производит мужскую и женскую верхнюю одежду. Ежегодно на фабрике разрабатывается более 500 моделей.