06.02.2017 07:13

Группа Zenden опубликовала результаты операционной деятельности по итогам 2016 года. Как говорится в сообщении компании, ее выручка в отчетный период увеличилась на 47,9% и составила 17,69 млрд рублей по сравнению с 11,96 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.

Объем продаж компании в 2016 году вырос на 27,4%, составив 8,05 млн пар, по сравнению с 6,32 млн пар за аналогичный период 2015 года. Сеть розничных магазинов холдинга за 12 месяцев 2016 года увеличилась на 74,5% и составила 363 магазина по сравнению с 208 магазинами за аналогичный период 2015 года.

Общая торговая площадь группы составила 80,63 тыс. кв. м по состоянию на 31 декабря 2016 года (+47,2% к показателю 54,77 тыс. кв. м на 31 декабря 2015 года). Общий трафик покупателей вырос на 33,1% при одновременном росте среднего чека на 28,4%.

В числе достижений группы за прошлый год ритейлер указывает приобретение премиального обувного бренда Mascotte. , а также строительство в Крыму обувного производственного кластера мощностью 1 млн пар обуви в год. Объем инвестиций в строительство и ввод фабрики в эксплуатацию составит более 1 млрд рублей.

«В 2017 году холдинг отметит свой юбилей, 20 лет с момента основания. У нас большие планы на будущее, за два десятилетия упорной работы мы накопили огромный управленческий опыт и в новый период своего развития мы входим по настоящему сильными», – подчеркнул, комментируя финансовые и операционные результаты по итогам года, президент и основатель Zenden Андрей Павлов.