Издательский дом «Аргументы и факты», журнал «Модный magazin» и Союзлегпром презентовали первый выпуск единственного ежегодного официального «Вестника Российской недели текстильной и легкой промышленности».

Ежегодный B2B-журнал стал своего рода путеводителем по главным событиям и мероприятиям Недели легпрома. При этом издание призвано рассказать также и о проблемах и достижениях отрасли в целом, представляя наиболее полную картину происходящего сегодня в легкой промышленности.

Издание вышло тиражом 6000 экз. на глянцевой бумаге и в глянцевой обложке.

Запуск проекта комментирует генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков: «Выход «Вестника» – логичный и последовательный шаг с нашей стороны в деле поддержки возрождения отечественной промышленности в целом. Мы с самого начала с большим интересом следили за развитием столь амбициозного проекта, как Неделя текстильной и легкой промышленности и, видя, с каким энтузиазмом подключаются к проекту государственные структуры и крупнейшие производственные предприятия, конечно, не смогли остаться в стороне. В наш век такие глобальные события не могут существовать без информационного сопровождения. Для нас честь получить статус своеобразного рупора Недели легкой промышленности и выпустить новое печатное издание в красивом стильном глянцевом исполнении».

Российская неделя текстильной и легкой промышленности объединила ведущие международные отраслевые выставки, существующие ранее автономно. Таким образом, профессионалам индустрии выпал исключительный шанс ознакомиться с новейшими российскими и иностранными технологическими разработками и образцами оборудования для текстильного производства, а также продукцией российских и зарубежных брендов.

Насыщенную выставочную экспозицию дополняет актуальная деловая программа, центральным событием которой является Международный форум «Легпромфорум-2017».

Фотография предоставлена редакцией журнала «Модный magazin».