23.03.2017 16:47

В московской гимназии № 1409 в профориентационных целях проходит выставка студентов Строгановки «Дизайнер текстиля. Грани профессии», сообщает пресс-служба учебного заведения.

Выставка дипломных работ студентов московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова «Дизайнер текстиля. Грани профессии» открылась в гимназии №1409. Экспозиция призвана помочь учащимся определиться с выбором будущей профессии.

Студенты кафедры «Дизайн-текстиль» представили работы по оформлению интерьеров, а также работы в области арт-текстиля и дизайна для fashion.

Организатором выставки является заслуженный художник России Светлана Пынина-Войцеховская.



