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Выставка-продажа меховых изделий в Краснодаре предлагает вещи в кредит

29.07.2017  01:36

На выставке «Пиковая дама», работающей в Краснодаре, можно оформить кредит на меховые изделия, передает «Кубань 24».

В Краснодаре проходит выставка-ярмарка «Пиковая дама». На ней представлены меховые изделия из норки, мутона и др. от российских производителей. Общее количество демонстрируемых изделий – более тысячи.

«В этом году популярна модель «летучая мышь», она представлена из всех видов меха», — отмечает продавец-консультант меховой ярмарки «Пиковая дама» Ирина Карапова.

На выставке предоставляется услуга кредита на любой товар. Эта мера позволяет охватить более широкие круги потребителей в качестве целевой аудитории.

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