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Выставка-продажа меховых изделий в Краснодаре предлагает вещи в кредит
29.07.2017 01:36
На выставке «Пиковая дама», работающей в Краснодаре, можно оформить кредит на меховые изделия, передает «Кубань 24».
В Краснодаре проходит выставка-ярмарка «Пиковая дама». На ней представлены меховые изделия из норки, мутона и др. от российских производителей. Общее количество демонстрируемых изделий – более тысячи.
«В этом году популярна модель «летучая мышь», она представлена из всех видов меха», — отмечает продавец-консультант меховой ярмарки «Пиковая дама» Ирина Карапова.
На выставке предоставляется услуга кредита на любой товар. Эта мера позволяет охватить более широкие круги потребителей в качестве целевой аудитории.
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