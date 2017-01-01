Выставочная компания «РЛП-Ярмарка» презентовала клипы 49-й ярмарки «Текстильлегпром» и 26-й ярмарки «Кожа. Обувь. Меха. Технология»

Видеоклипы, посвященные работе 49-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» и 49-й (26) Международной ярмарки «Кожа. Обувь. Меха. Технология», были опубликованы на канале «РЛП-Ярмарка» в YouТube.

В роликах представлены панорамные виды ярмарок, выставочные экспозиции, официальная церемония открытия с выступлениями официальных лиц и интервью-отзывы компаний участников выставочного форума. Все они единодушны, что ярмарки не теряют своей актуальности, продолжают развиваться и привлекают большое число участников. Уникальная выставочная площадка дает возможность широко представить потенциал отрасли и является центром коммуникаций производителей и потребителей данного сегмента рынка.

Участниками осенних ярмарок стали 2 495 компании из 21 страны мира. Экспозицию составили десять тематических салонов общей площадью 35 000 кв. м. В течение четырех дней выставочные мероприятия, ориентированные на профессиональную аудиторию, посетили 34 725 человек.

По отзывам участников, ярмарки «Текстильлегпром» и «Кожа. Обувь. Меха. Технология» представляют для специалистов индустрии моды и смежных отраслей огромный интерес и реализуются на высоком уровне.

Все клипы по ярмарке «Текстильлегпром», в которых представлены компании-участники выставки, вебинары, брифинги, конкурсные показы «Мода России» и «Экзерсис», байерские показы можно посмотреть на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Юбилейная 50-я федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 13–16 марта 2018 года в Москве на ВДНХ в павильонах № 69 и № 75.

Видео предоставлены организаторами.