3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиWedding Days BFW переносятся на февраль 2018 года
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Wedding Days BFW переносятся на февраль 2018 года

08.08.2017  13:43

Организаторы Wedding Days BFW сообщают об изменении дат проведения мероприятия.

В сообщении пресс-центра BFW говорится, что мероприятие Wedding Days BFW, которое планировалось на 15-17 августа 2017 года, в связи с нецелесообразностью проведения, переносится на февраль 2018 года.

Ближайшее мероприятие, которое проводит BFW – это Showroom BFW (7 -10 сентября) в ТРЦ Galleria Minsk.  

Просмотров: 71
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1351 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте