Организаторы Wedding Days BFW сообщают об изменении дат проведения мероприятия.

В сообщении пресс-центра BFW говорится, что мероприятие Wedding Days BFW, которое планировалось на 15-17 августа 2017 года, в связи с нецелесообразностью проведения, переносится на февраль 2018 года.

Ближайшее мероприятие, которое проводит BFW – это Showroom BFW (7 -10 сентября) в ТРЦ Galleria Minsk.