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Wedding Days BFW переносятся на февраль 2018 года
08.08.2017 13:43
Организаторы Wedding Days BFW сообщают об изменении дат проведения мероприятия.
В сообщении пресс-центра BFW говорится, что мероприятие Wedding Days BFW, которое планировалось на 15-17 августа 2017 года, в связи с нецелесообразностью проведения, переносится на февраль 2018 года.
Ближайшее мероприятие, которое проводит BFW – это Showroom BFW (7 -10 сентября) в ТРЦ Galleria Minsk.
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