04.05.2017 01:25

На портале Wildberries появилась возможность покупать товары с рассрочкой при поддержке компании «Тинькофф Банк», сообщает пресс-служба организации.

Wildberries и «Тинькофф Банк» заключили договор, благодаря которому у клиентов интернет-площадки появилась возможность приобретать товары в рассрочку. Предложение касается продукции стоимостью до 40 тыс. руб. Выплатить сумму покупки необходимо в срок от 4 до 6 месяцев.

«Чтобы купить товар на сайте Wildberries в рассрочку, достаточно один раз обратиться в «Тинькофф Банк». После этого покупать товары на сайте Wildberries можно в любое время и на любую сумму в рамках одобренного лимита. Новый продукт подходит тем, кто часто совершает покупки на сайте Wildberries, при этом не хочет оформлять кредитную карту и платить за ее обслуживание», - пояснил вице-президент «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков.

После заполнения анкеты на рассрочку в личном кабинете Wildberries срок ее одобрения занимает 30 секунд. Далее, при выборе соответствующего способа оплаты, стоимость товара на сайте отображается со всеми предусмотренными скидками и процентами банка.

«Беспроцентная рассрочка — это современная высокотехнологичная услуга, которая позволит миллионам наших клиентов приобрести желаемые товары без переплат. Гаджеты, бытовая техника, премиальные бренды — все, что ранее было не по карману, станут вполне доступными с Wildberries», - сказала Татьяна Бакальчук, генеральный директор компании.

Компания Wildberries — крупный интернет-магазин. На сегодняшний день компания занимает четвертое место в рейтинге Forbes «Топ 30 интернет-проектов России».