Новая коллекция Women’secret представлена четырьмя линиями: San Valentin, Homewear, Here Comes The Bride и Bralettes, сообщает компания.

Линейка San Valentin – это изящные модели в пастельных тонах; Homewear – домашняя одежда; Here Comes The Bride – классические модели с «сексуальными нотами»; Bralettes – универсальные модели с кружевом и прозрачными деталями.

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.