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Women’secret представил весеннюю коллекцию 2017 года
24.01.2017 19:55
Новая коллекция Women’secret представлена четырьмя линиями: San Valentin, Homewear, Here Comes The Bride и Bralettes, сообщает компания.
Линейка San Valentin – это изящные модели в пастельных тонах; Homewear – домашняя одежда; Here Comes The Bride – классические модели с «сексуальными нотами»; Bralettes – универсальные модели с кружевом и прозрачными деталями.
Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.
Фотографии предоставлены компанией.
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