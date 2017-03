Бренд Women'secret представил свадебную коллекцию белья Here Comes The Bride, сообщает компания.

Коллекция Here Comes The Bride объединила классические модели белья с «сексуальными нотами». Цветовую палитру составили nude, белый и черный.

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.