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Women’secret выпустил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
28.12.2016 00:32
В специальную коллекцию Star Wars от Women’secret вошли домашняя одежда и линия аксессуаров как для девушек, так и для мужчин, сообщается в пресс-релизе компании.
Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.
Фотографии предоставлены компанией.
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