Бренд Women’secret представил новую линейку белья, посвященную Дню всех влюбленных, сообщает компания.

В коллекцию вошли модели, декорированные кружевом, атласом и узорами. Цветовую палитру составили различные оттенки розового – от приятно-нежного и пудрового до вишневого.

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.