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Youri Kot представил свою коллекцию в рамках Showroom Belarus Fashion Week

26.12.2016  13:27

В пространстве Showroom Belarus Fashion Week, организованного с 10 по 25 декабря в ТРЦ Galleria Minsk, было представлено более 20 дизайнерских корнеров, в том числе и бренд Youri Kot, сообщает пресс-центр BFW.

Дизайнер Юрий Кот более 27 лет живет в Тулузе, поэтому «каждую модель одежды отличает чувственность, фантазийность и элегантность, а коллекции бренда наполнены шармом далекой Франции».

Юрий Кот разрабатывает коллекции для звезд европейского шоу-бизнеса, членов королевских семей и известных бизнесменов.

Благодаря площадке Showroom BFW у минчан и гостей столицы появилась возможность познакомиться поближе с коллекциями бренда Youri Kot, а также лично пообщаться с дизайнером прямо на площадке.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.

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