19.12.2016 07:18

Производство специальной одежды в РФ растет быстрыми темпами, заявил на выставке БИОТ — 2016 статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его данным, говорится в сообщении министерства, за десять месяцев 2016 года рост этого сегмента превысил 33%.

Высокие темпы во многом обусловлены процессом импортозамещения в компаниях с государственным участием, констатировал чиновник.

К 2025 году российский рынок спецодежды и СИЗ может двукратно вырасти в большинстве сегментов (силовые структуры, экстренные службы, энергетика, добывающая отрасль, др.) и достичь 200 млрд рублей. Ключевыми факторами роста станут повышение уровня укомплектованности спецодеждой и усиление норм охраны труда.

Для сравнения, среднегодовые затраты на одного работника в Европе в среднем составляют 350–400 долларов, тогда как в России эта цифра на уровне 100 долларов. Исключение составляет нефтегазовый сектор, где в России на укомплектованность тратят в среднем 350 долларов.

Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» проходит с 1992 г. С 2001 года проводится ежегодно и предназначается для участников рынка СИЗ и работников сферы охраны труда. Организаторами выставки и конгресса являются Министерство труда и социальной защиты и саморегулируемая организация Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»), Всероссийское объединение специалистов по охране труда (ВОСОТ).