14.12.2016 12:36

За девять месяцев 2016 года экспорт ювелирных украшений в России уменьшился на 46%, составив 89 млн долларов в годовом сопоставлении, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В натуральном выражении показатель сократился с 77,8 до 21 тонны.

«В ближайшее время ситуация не стабилизируется. По итогам года экспорт упадет на 35% в денежном выражении. Падение показателя происходит из-за снижения покупательской способности россиян и кризисом, ввиду чего производители ювелирных украшений не могут позволить себе большие оборотные средства или кредиты, а это необходимое условие для работы на внешних рынках», — сообщает генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

А президент «Алмаз-холдинг» Флун Гумеров отметил, что «ситуацию ухудшает кризис на зарубежных рынках, в частности, в странах СНГ, куда российские ювелиры по традиции сбывали свою продукцию. Спрос на ювелирные изделия упал там еще больше, чем в России».

Стоит отметить, что импорт ювелирных украшений по итогам трех кварталов 2016 года упал на 11%.