11.05.2017 06:55

ГК «Детский мир» выплатит за девять месяцев 2017 года дивиденды акционерам в размере не менее чем 50% от чистой прибыли по МСФО, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя проектов на рынке капиталов и оценки бизнеса компании Сергея Левицкого.

«Мы не изменили свою дивидендную политику», - подчеркнул топ-менеджер.

Ранее «Детский мир» опубликовал финансовую отчетность квартал 2017 года, согласно которой, скорректированная чистая прибыль группы по МСФО выросла на 34,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 137 млн руб. Выручка «Детского мира» за отчетный период увеличилась на 28,3% и достигла 21,1 млрд руб. В то же время с учетом выплаты бонусов топ-менеджменту компании в рамках программы долгосрочной мотивации ритейлер получил 89 млн руб. убытка.