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За девять месяцев чистая прибыль Zara выросла на 9%
21.12.2016 14:12
В период с февраля по октябрь 2016 года чистая прибыль Zara увеличилась на 9% — до 2,21 млрд евро, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете компании.
Выручка за анализируемый период, до уплаты налогов, выросла на 11% и составила 16,4 млрд евро.
По состоянию на 31 октября за компанией Inditex числится 7240 магазинов в 93 странах.
Inditex — испанская группа компаний, владеющая крупными сетями магазинов одежды, белья, обуви и аксессуаров. Полное наименование — Industrias de Diseño Textil Sociedad Anónima. Основана в 1985 году. Сейчас Inditex объединяет более шести тыс. магазинов в 77 странах. В России расположены 345 из них. Бренды Inditex: Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius и Uterque.
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