19.12.2016 07:15

Как заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в России только за последние два года в развитие производства «умных» тканей было инвестировано более семи млрд рублей.

По словам чиновника, это очень перспективный рынок, его мировой объем оценивается почти в 20 млрд долларов. На него приходится почти 13% рынка всего легпрома.

«Мы умеем делать спортивную продукцию высокого уровня, особенно там, где используют высокотехнологичные или, проще говоря, «умные» ткани/материалы, которые Россия уже начала производить, как, например, синтетический утеплитель или ветровлагозащитные, паропроницаемые ткани», — отметил Виктор Евтухов.