Новости
НачалоНовостиЗа два года в производство «умных» тканей инвестировано более семи млрд рублей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

За два года в производство «умных» тканей инвестировано более семи млрд рублей

19.12.2016  07:15

Как заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в России только за последние два года в развитие производства «умных» тканей было инвестировано более семи млрд рублей.

По словам чиновника, это очень перспективный рынок, его мировой объем оценивается почти в 20 млрд долларов. На него приходится почти 13% рынка всего легпрома.

«Мы умеем делать спортивную продукцию высокого уровня, особенно там, где используют высокотехнологичные или, проще говоря, «умные» ткани/материалы, которые Россия уже начала производить, как, например, синтетический утеплитель или ветровлагозащитные, паропроницаемые ткани», — отметил Виктор Евтухов.

Просмотров: 104
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте