31.03.2017 07:20

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, за январь-февраль месяца 2017 года выпуск тканей в регионе снизился на 0,5 процентных пункта.

Одновременно увеличился выпуск хлопчатобумажных тканей – на 5,7%, нетканых материалов – на 1,7%, трикотажных полотен – более чем на 49%. Рост объемов производства зафиксирован в изготовлении мужских комплектов из текстильных материалов – порядка 23%, женских – свыше 21%.

В регионе сохраняется тенденция роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях, подчеркнули в администрации региона. В целом индекс промышленного производства в феврале 2017 года в регионе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,5%, в январе-феврале – 94,7%. Значительный вклад в рост промышленного производства внесли предприятия по выпуску пищевых продуктов (ИПП составил 119%), текстильных изделий (более 108%), одежды (свыше 127%).