13.03.2017 07:14

Суммарный объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компанией «Алроса» в феврале 2017 года составил 401,9 млн долларов. Как говорится в сообщении компании, это на 7% больше, чем в январе текущего года.

В отчетный период «Алроса» реализовала алмазов на 389,8 млн долларов, тогда как продажи бриллиантов в денежном выражении составили 12,1 млн долларов.

«Результаты февраля отражают стабильный спрос практически во всех категориях алмазного сырья. Это, наряду с позитивными итогами мартовской ювелирной выставки в Гонконге, дает нам достаточно оснований сохранять оптимизм в отношении динамики спроса во всех сегментах рынка», - прокомментировал итоги работы компании в феврале вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова.