21.07.2017 07:01

По итогам первого полугодия 2017 года Индия импортировала золота для ювелирной промышленности (в виде слитков, ювелирных украшений и полуфабрикатов) на 1,164 млрд долларов. Это на 55% меньше, чем в январе-июне 2016 года, передает Finmarket.

По информации портала, который ссылается на данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в этот же период экспорт из страны снизился на 8%, до 6,041 млрд долларов.

Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года Индия борется с Китаем за первенство по этому показателю.