14.08.2017 06:45

Обувная фабрика «Спартак» сообщила, что по итогам первого полугодия 2017 года выручка ее магазинов превысила 400 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На фабрике отметили, что одновременно растут и показатели эффективности работы торговой сети, что стало возможным за счет оптимизации структуры ассортимента магазинов, активной маркетинговой политики, а также улучшения качества обслуживания клиентов.

Кроме того, расширяется и география присустью тствия магазинов «Спартак». За первое полугодие 2017 года сеть пополнилась шеновыми магазинами в таких городах, как Рязань, Уфа, Салават, Димитровград, Сарапул, Азнакаево. На сегодняшний день в России функционирует 59 фирменных магазинов «Спартак». Наиболее плотно сеть представлена в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий-Эл, Ульяновской области.

В планах розничной сети – укрепление позиций в Поволжье и дальнейшее освоение Центральной России.