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За первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2%
15.05.2017 07:25
Росстат опубликовал индекс потребительских цен в России в апреле 2017 года. Согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2% в годовом сопоставлении.
В целом в апреле 2017г года индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала года – 101,3% (в апреле 2016 года – 100,4%, с начала года – 102,5%).
Как говорится в сообщении ведомства, в апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0,6-1,4% увеличились цены на коньки роликовые, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.
Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
Источник: Росстат
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