Новости
НачалоНовостиЗа первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2%
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

За первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2%

15.05.2017  07:25

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в России в апреле 2017 года. Согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2% в годовом сопоставлении.

В целом в апреле 2017г года индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала года – 101,3% (в апреле 2016 года – 100,4%, с начала года – 102,5%).

Как говорится в сообщении ведомства, в апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0,6-1,4% увеличились цены на коньки роликовые, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.

Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров

Непродовольственные
товары

Апрель 2017г. к

Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г.

Справочно

апрель 2016г. к

январь-апрель 2016г. к январю-апрелю
2015г.

марту

2017г.

декабрю
2016г.

апре

лю

2016г.

марту

2016г.

декабрю
2015г.

апрелю 2015г.

Ткани

100,4

101,7

105,8

106,5

100,9

103,4

111,4

113,6

Одежда и белье

100,2

100,9

105,5

106,2

100,6

102,6

109,9

110,8

Трикотажные изделия

100,2

100,9

105,7

106,4

100,6

102,6

109,9

110,9

Обувь

100,4

101,3

107,0

107,9

101,0

103,3

111,9

112,9

Моющие и чистящие
средства

100,1

100,5

103,3

104,5

101,0

103,4

111,1

115,4

Источник: Росстат

Просмотров: 13
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1299 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте