15.05.2017 07:25

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в России в апреле 2017 года. Согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца года индекс цен на одежду и обувь в России составил 106,2% в годовом сопоставлении.

В целом в апреле 2017г года индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала года – 101,3% (в апреле 2016 года – 100,4%, с начала года – 102,5%).

Как говорится в сообщении ведомства, в апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0,6-1,4% увеличились цены на коньки роликовые, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.

Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров

Непродовольственные

товары Апрель 2017г. к Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г. Справочно апрель 2016г. к январь-апрель 2016г. к январю-апрелю

2015г. марту 2017г. декабрю

2016г. апре лю 2016г. марту 2016г. декабрю

2015г. апрелю 2015г. Ткани 100,4 101,7 105,8 106,5 100,9 103,4 111,4 113,6 Одежда и белье 100,2 100,9 105,5 106,2 100,6 102,6 109,9 110,8 Трикотажные изделия 100,2 100,9 105,7 106,4 100,6 102,6 109,9 110,9 Обувь 100,4 101,3 107,0 107,9 101,0 103,3 111,9 112,9 Моющие и чистящие

средства 100,1 100,5 103,3 104,5 101,0 103,4 111,1 115,4

Источник: Росстат