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За попытку провезти контрабанду бриллиантов осуждена жительница Дагестана

21.02.2017  17:49

Вынесен приговор дагестанке, которая пыталась ввезти на территорию России бриллианты стоимостью 19 млн рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

По решению Минераловодского городского суда жительница Дагестана приговорена к 3 годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 100 тыс. рублей. В 2016 году она пыталась ввезти из Дубая в Россию 37,8 тыс. бриллиантов. Их стоимость оценивается в сумму свыше 19 млн рублей. Женщина планировала реализовать драгоценные камни в одном из торговых центров Махачкалы.

В настоящий момент бриллианты изъяты в пользу государства.

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