17.02.2017 07:48

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), россияне за последние шесть месяцев стали больше экономить.

В первую очередь, экономия расходов коснулась продуктов питания, однако наши граждане в значительной степени сократили и покупки одежды. Так, 24% россиян уменьшили расходы на одежду и обувь, 17% — на походы в музеи, театры, кино, 15% — кафе и рестораны.

Опрос проведен 29 января в 43 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.