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За реализацию контрафактной продукции Adidas и Nike обнинский предприниматель заплатил 50 тыс. рублей

15.08.2017  21:56

Предприниматель из Обнинска выплатил штраф в размере 50 тыс. рублей за продажу поддельной продукции легкой промышленности, маркированной ТМ Adidas и Nike, сообщает пресс-служба администрации Обнинска.

Обнинский предприниматель привлечен к ответственности за реализацию изделий, содержащих воспроизведение товарных знаков Adidas и Nike. При проверке в его торговой точке было обнаружено 10 единиц продукции с признаками контрафактности. Экспертиза подтвердила неоригинальность товаров.

По факту прокуратурой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Суд постановил привлечь бизнесмена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Контрафактная продукция из продажи изъята.

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