Всероссийский конкурс красоты для замужних женщин и мам Mrs. World. Russia пройдет 3 июня в гостиничном комплексе «Немчиновка парк», сообщают организаторы.

Победительница представит нашу страну на международном финале «Миссис Мира 2017» (Mrs. World) в Пекине.

Mrs. World. Russia проходит в виде традиционного шоу красоты на сцене. Зрителей ждут показы в бальных платьях, национальных костюмах, купальниках, девушки также продемонстрируют свои интеллектуальные способности и таланты.

Участницы проходят предварительный отбор на региональных конкурсах – за корону в Москве приезжают побороться сильнейшие. В 2017 году свои города представят 45 девушек в возрасте от 18 до 45 лет.

Победительниц выбирает профессиональное жюри, в которое входят видные деятели культуры и искусства, политики и общественные деятели. Председатель жюри – Миссис Мира 2014 Марина Алексейчик. В жюри 2017 также войдут модель Анна Калашникова, телеведущая Анна Грачевская, главный редактор порталов Wmj.ru и Passion.ru Анна Круглова и др. При выборе лучшей из лучших экспертный совет учитывает не только ее красоту, но и личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь своей страны.

В 2016 году из 40 финалисток победительницей конкурса стала жительница Тюмени Юлия Храмова. На международной арене русоволосой красавице удалось завоевать второе место.

Конкурс Mrs. World. Russia имеет эксклюзивную лицензию на территории РФ всемирного конкурса Mrs World – наиболее значимого события в ряду международных форумов красоты. Цель проекта – показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества, и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину.

Фотография предоставлена организаторами.