Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги третьего дня XV сезона.

Первыми на подиум 26 октября вышли приглашенные гости Недели моды - представители Caspian Fashion Week. Молодой астраханский дизайнер Марина Гурвич создает одежду, чутко реагируя на темп современной жизни, и преподносит ее в новых интересных формах. Аделя Курносова предпочитает вещи в стиле family look. Но в ее случае это не просто идентичная одежда для мамы и дочери. Каждую вещь ее дизайна взрослая женщина может позаимствовать у своей дочери, но при этом не рисковать репутацией и выглядеть уместно. Дизайнер из Литвы Skaistė Bružaitė (S.B.Linija) известна своими необычными аксессуарами, выполненными в сутажной технике. 50 Shades of Colours with me - это концентрация цвета, фактур и эклектичных деталей.

Семейный бренд Longshaw Ward (супруги Кирсти Уорд и Дэвид Лонгшоу) существует только с начала 2017 года, но уже может похвастаться определенным стилистическим подчерком в дизайне одежды и бижутерии. Дебютная коллекция состоит из монохромных образов, созданных Дэвидом, которые стали отличным фоном для бижутерии его жены. Если в одежде преобладают урбанистические ноты, то украшения тяготеют к этнике. Объединив творческую мысль, дизайнеры мастерски лавируют среди ультрамодных тенденций. Образы моделей гармонично дополняла обувь бренда Carpice. Немецкий дизайнер Danny Reinke для лета предложил свежесть цветов и легкость тканей. «Воздушные» блузы уравновешивают юбка-карандаш, узкие брюки. Комбинаторность моделей позволит найти практическое применение одежды и обеспечит коммерческий успех всей коллекции.

Бренд Emse уже во второй раз презентует свою коллекцию в рамках Недели моды в Беларуси. В этот раз, несмотря на весенне-летнюю сезонность, бренд представил рождественскую коллекцию вечерней группы. Золото, черный и белый цвета давно являются классикой, которую традиционно предпочитают использовать для репрезентативных платьев. Приталенные силуэты и деликатные декоративные элементы выглядели на подиуме очень женственно и утонченно.

Морская тема в летних коллекциях так или иначе возникает на мировых подиумах уже не один десяток лет и кажется, что все уже сказано. И чтобы взять на себя смелость ее снова обыгрывать нужно быть как минимум Alena Goretskaya. Натуральный хлопок и шелк в спокойной цветовой гамме дизайнер Александра Жебрун использовала для создания брючных костюмов и сарафанов, платьев длины миди и жилетов, а немногочисленные тельняшки выглядели лишь референсом. Гвоздем показа стал принтованный комбинезон с розовым фламинго, который записали в wish list многие гостьи. Дополняли образы крафтовые аксессуары, разработанные специально для коллекции бренда: бижутерия от Ptushka и шляпы от Marina Skrabovskaya. Часть украшений была создана по авторским эскизам дизайнеров Alena Goretskaya в Италии.

Показ коллекции премиального трикотажа от бренда Ton-In-Ton ожидаемо прошел с аншлагом. Лаконичность линий и использование «дорогих» и благородных цветов, искусность мастерства работы с вискозой, кашемиром и шелком – это факторы, которые обуславливают неизменный спрос на изделия дизайнера Ольги Новик. Автор миксует актуальный крой вязанных брючных костюмов, топов и туник с графичными принтами юбок и платьев, предлагая вариатив для будничных и выходных образов.

Светлана Тодорская в коллаборации с художницей Никой Сандрос презентовали новую коллекцию «Птица Sandros», работа над которой шла на протяжении почти года. Невесомость тканей, ручная вышивка на тончайшей сетке, пастель в сочетании и с драматичным черным, уникальные аппликации по оригинальным эскизам создали картину эксклюзива и кутюра. Неудивительно, что, по словам дизайнера, вся коллекция распродана еще до показа.

Фотографии предоставлены организаторами.