27.04.2017 06:59

Согласно данным Росстата, которые подвел итоги работы предприятий текстильной и легкой промышленности за январь-март 2017 года, в отчетный период в текстильной подотрасли производство ниток выросло на 22,5% в годовом сопоставлении (до 17,1 млн катушек).

При этом производство тканей увеличилось на 12,4% (до 1,4 млрд кв. м), постельного белья – на 3,7% (до 14,7 млн шт.), трикотажных изделий – на 47,3% (до 13,2 млн шт.), одеял – на 1,7% (до 1,3 млн шт.).

В швейном производстве производство мужских костюмов и пиджаков повысилось на 45,5% (до 7,1 млн шт.), верхней трикотажной и вязаной одежды – на 43,6% (до 8,1 млн шт.), трикотажных и вязаных изделий - на 24,6% (до 31,3 млн шт.), мужских и детских курток - на 2,3% (до 328 тыс. шт.), верхней трикотажной и вязаной одежды – на 47,3% (до 13,2 млн шт.).

В то же время были сектора, которые сократили объем производства. В их числе выпуск ковров и ковровых изделий - на 16,7% (до 5,2 млн кв. м), чулочно-носочных изделий – на 18,8% (до 44,6 млн пар), пальто и полупальто – на 1,9% (до 285 тыс. шт.).

В кожевенно-обувной подотрасли ситуация также улучшилась. За первые три месяца года выросло производство замшы - на 9,9% (до 75,6 млн кв. дм), чемоданов и сумок – на 15,4%, обуви – на 3,5% (до 22 млн пар).