02.04.2017 16:39

За участие в забастовке в Мьянме были уволены 650 рабочих швейной фабрики Myanmar Gun San, пишет Regnum.

Рабочие швейной фабрики Myanmar Gun San 25 марта начали забастовку. Причиной стали требования предоставить дополнительные выходные дни на период новогоднего фестиваля Тинджан.

«Если мы не отработаем выходные дни, руководство может вычесть соответствующую сумму из нашей зарплаты. Мы просим руководство предоставить нам 10 выходных дней», — заявила представитель бастующих Ма Хнин Пвинт Аунг.

Договориться с работодателями не удалось и забастовка закончилась увольнением 650 сотрудников швейного предприятия.