09.08.2017 23:32

Реализующие шкуры белых медведей и леопардов сайты заблокированы после вмешательства прокуратуры Дзержинского района Ярославля, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Дзержинского района Ярославля обнаружила три сайта, через которые продавались шкуры животных, занесенных в Красную книгу РФ. В том числе белых медведей, леопардов и др.

Частью 1 ст. 258.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных.

В районный суд Ярославля прокуратурой было направлено заявление о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требование.