3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиЗаблокированы три сайта, продающие шкуры зверей из Красной книги
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка головных уборов и аксессуаров Chapeau пройдет с 17 по 20 августа RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Заблокированы три сайта, продающие шкуры зверей из Красной книги

09.08.2017  23:32

Реализующие шкуры белых медведей и леопардов сайты заблокированы после вмешательства прокуратуры Дзержинского района Ярославля, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Дзержинского района Ярославля обнаружила три сайта, через которые продавались шкуры животных, занесенных в Красную книгу РФ. В том числе белых медведей, леопардов и др.

Частью 1 ст. 258.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных.

В районный суд Ярославля прокуратурой было направлено заявление о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требование.   

Просмотров: 42
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1352 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте