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Задачи в области индустрии детских товаров решат студенты
08.08.2017 21:13
Заканчивается регистрация на участие в студенческом чемпионате по решению стратегических задач в сфере индустрии детских товаров, сообщают организаторы.
Всероссийский чемпионат по решению управленческих задач в сфере индустрии детских товаров заканчивает прием заявок на участие. Последний день регистрации – 10 августа.
Участие в состязании могут принять команды числом от 2-х до 4-х человек. Им предстоит разработать стратегию многоуровневого функционирования и повышения конкурентоспособности для индустрии детских товаров. Чемпионат будет построен на решении задач-кейсов от жюри. Определять победителей будут представители Минипромторга России, профильных ассоциаций и приглашенные эксперты.
Команда-победитель и финалисты чемпионата разделят призовой фонд, а также получат возможность реализации своих решений в сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями индустрии детских товаров.
Финал чемпионата и награждение победителей состоится в рамках Конгресса индустрии детских товаров – 2017 в конце сентября.
Чемпионат проводится при поддержке Минипромторга России.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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