3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиЗадачи в области индустрии детских товаров решат студенты
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Задачи в области индустрии детских товаров решат студенты

08.08.2017  21:13

Заканчивается регистрация на участие в студенческом чемпионате по решению стратегических задач в сфере индустрии детских товаров, сообщают организаторы.

Всероссийский чемпионат по решению управленческих задач в сфере индустрии детских товаров заканчивает прием заявок на участие. Последний день регистрации – 10 августа.

Участие в состязании могут принять команды числом от 2-х до 4-х человек. Им предстоит разработать стратегию многоуровневого функционирования и повышения конкурентоспособности для индустрии детских товаров. Чемпионат будет построен на решении задач-кейсов от жюри. Определять победителей будут представители Минипромторга России, профильных ассоциаций и приглашенные эксперты.



Команда-победитель и финалисты чемпионата разделят призовой фонд, а также получат возможность реализации своих решений в сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями индустрии детских товаров.

Финал чемпионата и награждение победителей состоится в рамках Конгресса индустрии детских товаров – 2017 в конце сентября.

Чемпионат проводится при поддержке Минипромторга России.

Иллюстрация предоставлена организаторами. 

Просмотров: 59
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1351 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте