01.08.2017 01:33

Арбитражный суд Ивановской области оставил без движения заявление «Тульматекс» о признании компании банкротом. Информация об этом размещена в единой картотеке дел.

В прошлый понедельник, 24 июля, в арбитражный суд Ивановской области поступило заявление от компании «Тульматекс» о признании предприятия банкротом. Рассмотрение дела состоялось 27 июля. Суд постановил ход заявлению не давать, так как в оформлении был выявлен ряд недочетов. В частности, отсутствовало обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов.

Компании «Тульматекс» необходимо исправить несоответствия и предоставить в суд до 15 сентября.

«Тульматекс» - микропредприятие, занимающееся производством ворсовых, махровых полотенечных и хлопчатобумажных тканей.