30.05.2017 06:57

В Ленинградском областном потребительском союзе на встрече с руководителями муниципалитетов области Новосокольническое райпо из Псковской области представило продукцию с логотипами движения «Своё!».

Как передает Псковское агентство информации, эта символика была размещена на всей продукции Дома быта. По словам Татьяны Пименовой, руководителя псковского предприятия, внимание многих участников встречи из Ленинградской области привлекли именно логотипы движения «Своё!». По итогам мероприятия был заключен ряд договоренностей о поставках одежды.

Дом быта, который возглавляет Татьяна Пименова, в 1996 году вошел в состав Новосокольнического райпо Псковского облпотребсоюза, под эгидой которого работает в настоящее время. Основное предназначение – пошив спецодежды для системы потребительской кооперации Псковщины, изготовление товаров народного потребления: постельное белье, халаты, сорочки, полотенца, скатерти, покрывала, занавески, авточехлы и другое.