22.02.2017 07:10

Заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова рассказала о перспективах развития текстильной отрасли региона на открытии Легпромфорума-2017.

Она выступила на пленарном заседании «Новые инициативы в части продвижения товаров легкой и текстильной промышленности. Меры господдержки и стимулирование инвестиций в отрасли в 2017 году».

Светлана Давлетова, в частности, отметила, что на сегодняшний день в регионе производится каждые четыре из пяти метров российских хлопчатобумажных тканей, четверть всех выпускаемых в стране льняных тканей, перешиваются в готовые изделия 60% из всех выпущенных тканей. По итогам 2016 года индекс промышленного производства в текстиле составил более 109%, при этом объемы производства текстиля возросли на 8%, одежды – почти на 11%.





Сейчас в Ивановской области реализуется четыре инвестиционных проекта в текстильной отрасли при поддержке Фонда развития промышленности с общим объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. Кроме того, в настоящее время пройдены все необходимые процедуры по запуску в Ивановской области строительства комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначений – ключевого проекта в формировании новой подотрасли текстильной промышленности не только в регионе, но в России в целом.





От Ивановской области в мероприятиях форума приняли участие представители департамента экономического развития и торговли, компаний «ТДЛ Текстиль», ХБК «Шуйские ситцы», «Стеллини», «Протекс», Ивановский полиэфирный комплекс.



