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Запущено производство на фабрике «Текстиль Транс» в Киргизии

06.02.2017  23:28

Состоялось открытие текстильной фабрики «Текстиль Транс» в Чуйском районе Киргизии, сообщает пресс-служба правительства Республики.

Текстильная фабрика «Текстиль Транс» 1 февраля начала работу в Чуйском районе Киргизии. На открытии присутствовал премьер-министр Республики Сооронбай Жээнбеков.

«Это событие является знаменательным не только для Чуйской области, но и для всей республики. С открытием данного предприятия снизится зависимость Киргизии от импорта текстильной продукции в виде ткани, что позволит сократить себестоимость производимой продукции у местных швейных производителей. Уверен, что отечественная текстильная индустрия будет и дальше развиваться и покорять новые зарубежные рынки», — сказал он.

Генеральный директор «Текстиль Транс» Алмазбек Абдраев в свою очередь отметил, что на предприятии будет использоваться современное технологическое оборудование и сырье из Узбекистана, Таджикистана и Китая.

Производительность фабрики на начальном этапе составит 9-10 тонн готовой продукции в день и 225 тонн в месяц. В дальнейшем планируется производить до 30 тонн в сутки. Предприятие обеспечит рабочими местами 150 человек.

Фабрика «Текстиль Транс» построена на средства, выдаваемые Киргизско-Российским фондом развития. Из 9,5 млн. долларов, затраченных на организацию производства, 7,5 млн. долларов предоставлены по этой линии.

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