Авторами рисунков для коллекции Be Proud of Russia стали дети с особенностями развития и воспитанники детских домов, подопечные дружественного фонда Рауль, сообщается в пресс-релизе компании.

На создание коллекции Be Proud of Russia дизайнеров Zarina вдохновили такие символы национальной гордости, как балет, музыка, живопись, покорение космоса. Часть коллекции была произведена в России.

Детские рисунки составляют основу коллекции: принты для платьев, топов, юбок и аксессуаров. Вся прибыль от продаж перечисляется на благотворительность.

«Мы верим, что люди с особенностями развития вправе выступать на равных, и что общество сможет отказаться от социальных стереотипов и быть более открытым, неравнодушным и толерантным», - говорят представители Zarina.

Лицом бренда стала российская топ-модель Валентина Зеляева. Валентина более 10 лет являлась лицом бренда Ralph Lauren, выходила на подиум для Valentino, Dolce & Gabbana, Lanvin, Christian Dior, Fendi, Balenciaga, входит в список «Топ 20 самых высокооплачиваемых моделей мира» - по версии Forbes.

Валентина Зеляева: «Я очень рада участвовать в таком интересном благотворительном проекте с честной историей. Это действительно мода со смыслом. Мне так же приятно представлять коллекцию Be Proud of Russia, в которой объединены все основные символы национальной гордости».

Съемки campaign 2017 проходили в Москве, фотографом стал Данил Головкин.

Торговая марка Zarina входит в портфель брендов компании «Мэлон фэшн груп», управляющей тремя торговыми сетями брендированной одежды и осуществляющей полный цикл организации фэшн-бизнеса: Вefree, Zarina, Love Republic.

Фотографии предоставлены компанией.