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Zasport представил комплект формы для российской юношеской сборной

19.07.2017  07:10

Официальный экипировщик отечественных олимпийцев Zasport представил новый комплект формы для российской юношеской сборной, однако, по признанию спортсменов и чиновников, комплект вышел «не слишком удачным».

В новой одежде юные российские спортсмены выступят на Европейском юношеском фестивале в Венгрии, пишет ТАСС. Всего сшили 300 комплектов, а каждый из них состоит из 17 комплектов экипировки. На фестивале в Венгрии в обновках выступят 174 спортсмена.

Одежда выполнена в сером цвете с вкраплением цветов российского флага на рукавах. Организаторы говорят, что в основу идеи легли элементы городской архитектуры и стиль жизни современной молодежи.

Тем не менее, многие спортсмены и даже чиновники посчитали форму неудачной. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович написал в соцсетях, что ее «надо полностью переделать», а разные спортсмены неоднократно высказывались, что прежняя форма была лучше.

А двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян в переписке с порталом chempionat поделилась скриншотом, в которой разговор идёт о новой экипировке юношеской команды России для участия в летнем европейском олимпийском юношеском фестивале от официального экипировщика. «Ужасная», — прокомментировала новую форму Егорян.

Фотография с сайта championat.com.

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