Часы «Ракета «Сухой» разработаны совместно с научно-производственным концерном «Штурмовики Сухого», сообщается в пресс-релизе компании.

Владимир Петрович Бабак – советский и российский авиаконструктор, руководитель научно-производственного концерна «Штурмовики Сухого», выступил дизайнером и разработчиком новой модели.

«Ракета «Сухой» - модель с усовершенствованным механизмом, дополненным датой. Мастерам часового завода «Ракета» удалось сохранить чертежи механизма с функцией даты, совместно с командой инженеров «Сухого» механизм модернизировали. Современный механизм опережает по надежности своего советского предшественника. Интересным образом инженеры расположили дату на циферблате часов: окошко с датой находится в центре большого «нуля» – отличительного знака часов «Ракета». Корпус часов «Ракета «Сухой» выполнен из нержавеющей стали, оснащен вращающимся титановым безелем и сапфировым стеклом.Модель доступна в трех вариантах: на кожаном, силиконовом ремне и металлическом браслете.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Фотография предоставлена компанией.