Открытие нового мультибрендового магазина обуви и аксессуаров Zenden площадью 350 кв. м. состоялось в ТРЦ «Бутово Молл» 3 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин российского обувного бренда разместился на первом этаже торгового центра. Zenden предлагает широкий ассортимент женской, мужской и детской обуви. В продаже представлены как собственные торговые марки (Zenden, Zenden Active, Zenden Comfort, Zenden Woman, Quattrocomforto, Instreet), так и известные иностранные бренды (Thomas Munz, Rieker, Anna Maniani, Caprice, Elisabeth, Marco Tozzi, Betsy и др.). Кроме того, в 2016 году портфель компании был усилен покупкой премиального обувного бренда Mascotte.

В целом, в ассортимент магазинов Zenden входит более сорока обувных брендов, что обеспечивает регулярное обновление сезонных коллекций и наличие самых различных направлений стиля таких как casual, classic, fashion, sport. В магазинах можно выбрать обувь из натуральной кожи и искусственных экологических материалов. Кроме того, в продаже представлены аксессуары, кожгалантерея и средства по уходу за обувью собственного производства.

В настоящий момент география бренда насчитывает более 360 розничных магазинов в России. В ТРЦ «Бутово Молл» магазин Zenden стал 22-ой по счету торговой точкой сети в Москве.