27.04.2017 07:00

Победителем конкурса RCSC Awards 2017 в номинации «Ритейлер года» в категории «Самая активная экспансия в России» стала обувная группа Zenden.

Премия RCSC Awards является одной из самых известных российских наград в сфере торговой недвижимости. Для определения победителя организаторы мероприятия комплексно оценивает объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также их экономическую модель.

В состав жюри премии 2017 года вошли специалисты-практики из сферы управления торговыми центрами, экономисты, эксперты в области маркетинга и коммерческого ритейла.

Как подчеркнул президент группы Zenden Андрей Павлов, комментируя присуждение победы, для компании прошедший год был знаковым с точки зрения экспансии. В частности, значительно выросла выручка компании, были приобретены два сильных бренда, осуществлен выход в новые российские города, удвоено количество магазинов в розничной сети. «В ближайшие несколько лет будем придерживаться этого курса», – подчеркнул Андрей Павлов.

Zenden Group – российский диверсифицированный производственный холдинг федерального масштаба. Под управлением группы находится разветвленная розничная сеть, торговые центры, а также обувные производства на территории страны. Сейчас группа реализует масштабный инвестиционный проект по строительству в Республике Крым производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год.