Итальянский дом Bvlgari представил свою новую посланницу – топ-модель Жасмин Сандерс, сообщается в пресс-релизе компании.

Жасмин Сандерс, известная как Золотая Барби (@golden_barbie), звезда социальных сетей и топ-модель, становится посланницей бренда в цифровом мире.

Над новой pr-кампанией ювелирных украшений Bvlgari работал известный фотограф Майкл Аведон. Фотосессия проходила на фоне небоскребов Нью-Йорка.

«Bvlgari - больше, чем бренд. Этот дом представляет чисто итальянскую роскошь, которая больше, чем жизнь», - сказала Жасмин Сандерс.

Жасмин Сандерс родилась в Германии, а выросла в Южной Каролине. Сегодня она одна из самых востребованных супермоделей среди молодого поколения влиятельных звезд интернета, имеющая более 2,1 млн. фолловеров в Инстаграме. Образы Жасмин украшали страницы журнала Vogue, Love и W, она сотрудничала с лучшими фотографами – Стивеном Кляйном, Инес и Винудом, Алисдером МакЛелланом, Гленом Лашфордом, Эзрой Петронио и Сольве Сундсбо. Кроме того, она снимались в масштабных рекламных кампаниях международных брендов, включая Ralph Lauren, и украшала собой биллборды на Таймс Сквер. Она сумела получить роль одного из героев шоу Extra TVв качестве специального корреспондента в области моды и социальных медиа. Совсем недавно Жасмин стала музой известного визажиста Пэт МакГрат.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.