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Жюри конкурса PROfashion Masters возглавила Виктория Андреянова
06.10.2017 18:22
Дизайнер Виктория
Андреянова стала председателем жюри всероссийского
конкурса PROfashion Masters, который проводится уже в четвертый раз,
сообщают организаторы.
Также в состав жюри вошли дизайнеры Людмила Норсоян,
Виктория Ирбаиева, Сергей Сысоев, Владимир Зубец, Анна Черных, Владимир
Тилинин, Ксения Серая, журналисты, редакторы изданий о
моде, эксперты рынка.
Список жюри 2017:
- Виктория Андреянова, дизайнер, основатель
модного дома Victoria Andreyanova
- Олег Кащеев, проректор по научной работе РГУ
имени Косыгина
- Андрей Сафинин, Директор института Дизайна и
рекламы Международной академии бизнеса и управления
- Хульки Оз, глава представительства компании
«Ткани Престиж»
- Людмила Норсоян, дизайнер, основатель бренда
Norsoyan, основатель Fashion Factory
- Сергей Сысоев, член Ассоциации Высокой Моды и
прет-а-порте России, Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», создатель
бренда SergeySysoev
- Виктория Ирбаиева, дизайнер, основатель марки Victoria Irbaieva
- Владимир Зубец, ведущий дизайнер марки Ecapsulate
- Анна Черных, куратор программы «Дизайн одежды.
Базовый курс» БВШД, co-основатель
консорциума Freshblood
- Владимир Тилинин, куратор программы «Дизайн
одежды. Базовый курс» БВШД, co-основатель
консорциума Freshblood
- Ксения Серая, дизайнер, создатель марки Ksenia Seraya
- Александра Калошина, основатель марки Radical Chic и
дизайн-студии «Соль»
- Оксана Федорова, телеведущая, дизайнер, директор
Московского музея моды
- Светлана Костенко, главный редактор журнала «Ателье»
- Марина Демченко, главный редактор
журнала Fashion Collection
- Галина Истомина, куратор проекта Designerpool
выставки CPM — Collection Premiere Moscow
- Яна Демченко, редактор Cosmo.ru, автор блога
Londonispassion
- Светлана Падерина, профессиональный дизайнер
одежды, журналист, аналитик моды
- Галина Кравченко, директор департамента
«Ассортимент» Fashion Consulting Group, руководитель
представительства международного тренд-бюро FCG/FashionSnoops.com
- Ирина Каримова, руководитель
портала FashionEducation.ru и Школы fashion Журналистики, руководитель СДК
МГУДТ.
- Астанда Чегия, имидж-тренер,
преподаватель The European Image Academy, основатель онлайн
имидж-студии Astandastyle
- Дарья Яковлева, экс-байер Mercury (ТД
ЦУМ), Bosco di Ciliegi, Crocus Group, основатель
брендов Dashas и LBDfashion.
- Анастасия Рязанкина,
основатель Russian Fashion Roots
- Мария Резникова,
основатель Follow the fabrika
Напоминаем, что конкурс появился в 2014 году в
результате сотрудничества издательского дома PROfashion и компании «Ткани
Престиж», которая предоставляет ткани для отшива конкурсных коллекций. Первый
этап – эскизный. Тема конкурса – верхняя одежда (пальто). Работы конкурсантов
оценивает компетентное жюри, в состав которого входят профессионалы fashion
индустрии. Авторы 10 лучших эскизных работ пройдут во второй тур, где и приступят
к отшиву коллекций. Основные критерии оценки: соответствие коммерческим
запросам, соответствие актуальным трендам, креативность. Финал конкурса
состоится в феврале на подиуме крупнейшей
выставки CPM – Collection Premiere Moscow.
Фотография предоставлена организаторами.
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