Новости
НачалоНовостиЖюри конкурса PROfashion Masters возглавила Виктория Андреянова
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Жюри конкурса PROfashion Masters возглавила Виктория Андреянова

06.10.2017  18:22

Дизайнер Виктория Андреянова стала председателем жюри всероссийского конкурса PROfashion Masters, который проводится уже в четвертый раз, сообщают организаторы.

Также в состав жюри вошли дизайнеры Людмила Норсоян, Виктория Ирбаиева, Сергей Сысоев, Владимир Зубец, Анна Черных, Владимир Тилинин, Ксения Серая, журналисты, редакторы изданий о моде, эксперты рынка.

Список жюри 2017:

  • Виктория Андреянова, дизайнер, основатель модного дома Victoria Andreyanova
  • Олег Кащеев, проректор по научной работе РГУ имени Косыгина
  • Андрей Сафинин, Директор института Дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления
  • Хульки Оз, глава представительства компании «Ткани Престиж»
  • Людмила Норсоян, дизайнер, основатель бренда Norsoyan, основатель Fashion Factory
  • Сергей Сысоев, член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России, Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», создатель бренда SergeySysoev
  • Виктория Ирбаиева, дизайнер, основатель марки Victoria Irbaieva
  • Владимир Зубец, ведущий дизайнер марки Ecapsulate
  • Анна Черных, куратор программы «Дизайн одежды. Базовый курс» БВШД, co-основатель консорциума Freshblood
  • Владимир Тилинин, куратор программы «Дизайн одежды. Базовый курс» БВШД, co-основатель консорциума Freshblood
  • Ксения Серая, дизайнер, создатель марки Ksenia Seraya
  • Александра Калошина, основатель марки Radical Chic и дизайн-студии «Соль»
  • Оксана Федорова, телеведущая, дизайнер, директор Московского музея моды
  • Светлана Костенко, главный редактор журнала «Ателье»
  • Марина Демченко, главный редактор журнала Fashion Collection
  • Галина Истомина, куратор проекта Designerpool выставки CPM — Collection Premiere Moscow
  • Яна Демченко, редактор Cosmo.ru, автор блога Londonispassion
  • Светлана Падерина, профессиональный дизайнер одежды, журналист, аналитик моды
  • Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group, руководитель представительства международного тренд-бюро FCG/FashionSnoops.com
  • Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы fashion Журналистики, руководитель СДК МГУДТ.
  • Астанда Чегия, имидж-тренер, преподаватель The European Image Academy, основатель онлайн имидж-студии Astandastyle
  • Дарья Яковлева, экс-байер Mercury (ТД ЦУМ), Bosco di Ciliegi, Crocus Group, основатель брендов Dashas и LBDfashion.
  • Анастасия Рязанкина, основатель Russian Fashion Roots
  • Мария Резникова, основатель Follow the fabrika

Напоминаем, что конкурс появился в 2014 году в результате сотрудничества издательского дома PROfashion и компании «Ткани Престиж», которая предоставляет ткани для отшива конкурсных коллекций. Первый этап – эскизный. Тема конкурса – верхняя одежда (пальто). Работы конкурсантов оценивает компетентное жюри, в состав которого входят профессионалы fashion индустрии. Авторы 10 лучших эскизных работ пройдут во второй тур, где и приступят к отшиву коллекций. Основные критерии оценки: соответствие коммерческим запросам, соответствие актуальным трендам, креативность. Финал конкурса состоится в феврале на подиуме крупнейшей выставки CPM – Collection Premiere Moscow.

Фотография предоставлена организаторами.

Просмотров: 156
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте