Дизайнер Виктория Андреянова стала председателем жюри всероссийского конкурса PROfashion Masters, который проводится уже в четвертый раз, сообщают организаторы.

Также в состав жюри вошли дизайнеры Людмила Норсоян, Виктория Ирбаиева, Сергей Сысоев, Владимир Зубец, Анна Черных, Владимир Тилинин, Ксения Серая, журналисты, редакторы изданий о моде, эксперты рынка.

Список жюри 2017:

Виктория Андреянова, дизайнер, основатель модного дома Victoria Andreyanova

Олег Кащеев, проректор по научной работе РГУ имени Косыгина

Андрей Сафинин, Директор института Дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления

Хульки Оз, глава представительства компании «Ткани Престиж»

Людмила Норсоян, дизайнер, основатель бренда Norsoyan, основатель Fashion Factory

Сергей Сысоев, член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России, Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», создатель бренда SergeySysoev

Виктория Ирбаиева, дизайнер, основатель марки Victoria Irbaieva

Владимир Зубец, ведущий дизайнер марки Ecapsulate

Анна Черных, куратор программы «Дизайн одежды. Базовый курс» БВШД, co-основатель консорциума Freshblood

Владимир Тилинин, куратор программы «Дизайн одежды. Базовый курс» БВШД, co-основатель консорциума Freshblood

Ксения Серая, дизайнер, создатель марки Ksenia Seraya

Александра Калошина, основатель марки Radical Chic и дизайн-студии «Соль»

Оксана Федорова, телеведущая, дизайнер, директор Московского музея моды

Светлана Костенко, главный редактор журнала «Ателье»

Марина Демченко, главный редактор журнала Fashion Collection

Галина Истомина, куратор проекта Designerpool выставки CPM — Collection Premiere Moscow

Яна Демченко, редактор Cosmo.ru, автор блога Londonispassion

Светлана Падерина, профессиональный дизайнер одежды, журналист, аналитик моды

Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group, руководитель представительства международного тренд-бюро FCG/FashionSnoops.com

Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы fashion Журналистики, руководитель СДК МГУДТ.

Астанда Чегия, имидж-тренер, преподаватель The European Image Academy, основатель онлайн имидж-студии Astandastyle

Дарья Яковлева, экс-байер Mercury (ТД ЦУМ), Bosco di Ciliegi, Crocus Group, основатель брендов Dashas и LBDfashion.

Анастасия Рязанкина, основатель Russian Fashion Roots

Мария Резникова, основатель Follow the fabrika

Напоминаем, что конкурс появился в 2014 году в результате сотрудничества издательского дома PROfashion и компании «Ткани Престиж», которая предоставляет ткани для отшива конкурсных коллекций. Первый этап – эскизный. Тема конкурса – верхняя одежда (пальто). Работы конкурсантов оценивает компетентное жюри, в состав которого входят профессионалы fashion индустрии. Авторы 10 лучших эскизных работ пройдут во второй тур, где и приступят к отшиву коллекций. Основные критерии оценки: соответствие коммерческим запросам, соответствие актуальным трендам, креативность. Финал конкурса состоится в феврале на подиуме крупнейшей выставки CPM – Collection Premiere Moscow.

Фотография предоставлена организаторами.