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Журнал «Ателье» запускает курс выходного дня «Модельерский рисунок»
20.12.2016 23:15
Сайт ModaNews.ru анонсировал курс выходного дня «Модельерский рисунок» от журнала «Ателье».
Курс адресован начинающим модельерам, конструкторам, студентам специализированных учебных заведений моды и дизайна, он будет полезен и преподавателям соответствующих специальностей — всем, кто желает овладеть искусством профессионального модельерского рисунка.
Обучение проводит Зуевская Ольга Эдуардовна, доцент кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, член Союза художников, ведущая постоянной рубрики «Модельерский рисунок» в журнале «Ателье», преподаватель дисциплин «Спецрисунок», «Графика в костюме».
Длительность курса три месяца (всего 12 занятий). Занятия проходят один раз в неделю, по субботам, с 11 до 14.00 часов (с одним перерывом на 20 минут) по адресу: г. Москва, Бакунинская ул., 71, стр.10, шестой этаж, в офисе издательского дома «Конлига Медиа».
Группа
рассчитана на десять человек. Начало занятий по мере формирования группы.
В программе обучения:
• Пропорции женской фигуры. Схема прорисовки с учетом специфики модельерского
рисунка.
Программа может корректироваться с учетом индивидуальных пожеланий учащихся и их профессиональных предпочтений.Иллюстрация с сайта ModaNews.ru.
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