Новости
НачалоНовостиЖурнал «Ателье» запускает курс выходного дня «Модельерский рисунок»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Журнал «Ателье» запускает курс выходного дня «Модельерский рисунок»

20.12.2016  23:15

Сайт ModaNews.ru анонсировал курс выходного дня «Модельерский рисунок» от журнала «Ателье».

Курс адресован начинающим модельерам, конструкторам, студентам специализированных учебных заведений моды и дизайна, он будет полезен и преподавателям соответствующих специальностей — всем, кто желает овладеть искусством профессионального модельерского рисунка.

Обучение проводит Зуевская Ольга Эдуардовна, доцент кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, член Союза художников, ведущая постоянной рубрики «Модельерский рисунок» в журнале «Ателье», преподаватель дисциплин «Спецрисунок», «Графика в костюме».

Длительность курса три месяца (всего 12 занятий). Занятия проходят один раз в неделю, по субботам, с 11 до 14.00 часов (с одним перерывом на 20 минут) по адресу: г. Москва, Бакунинская ул., 71, стр.10, шестой этаж, в офисе издательского дома «Конлига Медиа».

Группа рассчитана на десять человек. Начало занятий по мере формирования группы.

В программе обучения:

• Пропорции женской фигуры. Схема прорисовки с учетом специфики модельерского рисунка.
• Прорисовка фигуры в статике и динамике.
• Стилизованное изображение частей тела: рисунок рук и ног модели.
• Прорисовка головы, пропорции лица.
• Анализ типовых силуэтов одежды. Изображение объемных форм на фигуре.
• Прорисовка элементов костюма: схема изображения воротников на фигуре.
• Варианты изображения конструкции рукава на фигуре.
• Прорисовка основных видов складок и драпировок с эффектом свето-теневого рисунка.
• Понятие фактуры ткани. Способы изображения основных текстур изделия на фигуре.
• Разработка эскиза в различных техниках: ч.б и цветной карандаш, тушь, маркеры.
• Технический рисунок карандашом.
• Рабочий эскиз модели в технике коллажа.

Программа может корректироваться с учетом индивидуальных пожеланий учащихся и их профессиональных предпочтений.

Иллюстрация с сайта ModaNews.ru.
Просмотров: 93
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте