Сайт ModaNews.ru анонсировал курс выходного дня «Модельерский рисунок» от журнала «Ателье».

Курс адресован начинающим модельерам, конструкторам, студентам специализированных учебных заведений моды и дизайна, он будет полезен и преподавателям соответствующих специальностей — всем, кто желает овладеть искусством профессионального модельерского рисунка.

Обучение проводит Зуевская Ольга Эдуардовна, доцент кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, член Союза художников, ведущая постоянной рубрики «Модельерский рисунок» в журнале «Ателье», преподаватель дисциплин «Спецрисунок», «Графика в костюме».

Длительность курса три месяца (всего 12 занятий). Занятия проходят один раз в неделю, по субботам, с 11 до 14.00 часов (с одним перерывом на 20 минут) по адресу: г. Москва, Бакунинская ул., 71, стр.10, шестой этаж, в офисе издательского дома «Конлига Медиа».

Группа рассчитана на десять человек. Начало занятий по мере формирования группы.



В программе обучения:

• Пропорции женской фигуры. Схема прорисовки с учетом специфики модельерского рисунка.

• Прорисовка фигуры в статике и динамике.

• Стилизованное изображение частей тела: рисунок рук и ног модели.

• Прорисовка головы, пропорции лица.

• Анализ типовых силуэтов одежды. Изображение объемных форм на фигуре.

• Прорисовка элементов костюма: схема изображения воротников на фигуре.

• Варианты изображения конструкции рукава на фигуре.

• Прорисовка основных видов складок и драпировок с эффектом свето-теневого рисунка.

• Понятие фактуры ткани. Способы изображения основных текстур изделия на фигуре.

• Разработка эскиза в различных техниках: ч.б и цветной карандаш, тушь, маркеры.

• Технический рисунок карандашом.

• Рабочий эскиз модели в технике коллажа.

Программа может корректироваться с учетом индивидуальных пожеланий учащихся и их профессиональных предпочтений.