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Журнал Esque проведет Fashion битву в Казани

06.05.2017  17:36

Fashion битва №3 состоится в столице Татарстана 27 и 28 мая, сообщают организаторы.

Первый день «битвы» будет проходить в виде маркета в одном из лофтов города, во второй день состоится показ в клубе-ресторане, где компетентное жюри и все гости мероприятия будут выбирать лучшего дизайнера.

27 мая дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Также в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера. В конце дня пройдет пресс-конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ. 

28 мая состоится большое шоу, где каждый показ будет раскрывать свой секрет.

Конкурс проходит в два этапа, по итогам которых путем голосования выносится решение о лучшей коллекции. Теперь в голосовании будут принимать участие не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители.

Место проведения мероприятия: клуб T.E.A.T.R.O.

Члены жюри: Alex No, Анатолий Вовк, Дмитрий Захаров, а также две приглашенные звезды.

Время проведения мероприятия: 16:00 – 22:00.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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