Children's Model Summit 2017 состоялся 18-24 сентября 2017 года на ВДНХ в Международном центре балета, сообщают организаторы.

Участниками саммита стали молодые дарования из всех уголков России и Украины: Самара, Казань, Ижевск, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Челябинск, Севастополь, Тула, Москва, Иркутск, Ижевск, Донецк, Электросталь, Орел.

Саммит был разделен на три возрастные группы: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет. Участники каждой группы смогли пройти обучения по актерскому и сценическому мастерству у именитых преподавателей в сфере кино и моделинга, а их родители поучиться продюсерскому мастерству у pr-менеджеров российских звезд, директоров модельных агентств и звезд шоу-бизнеса.Константин Шелягин, Дмитрий Нестеров, Алена Галлиардт, Николай Цонку, Анастасия Дриевская, Анна Сахаридзе, Александра Алексеева – звездный состав преподавателей.Режиссер проекта Александр Селивонец за 2 дня подготовил детишек к финальному конкурсному показу, который прошел в необычной сценической постановке. По итогам конкурса в каждой возрастной группе были выбраны победители в следующих номинациях: Лучшая фотомодель, Лучшая подиумная модель, Модель года.Организатором конкурса выступил глянцевый журнал Esque, занимающийся развитием российской индустрии моды.«Саммит - это возможность для юных моделей и девушек, мечтающих о подиуме сделать шаг вперед, научиться чему-то новому, получить знания от воротил в этой сфере, обменяться опытом с девушками из других городов. Все преподаватели - это известные и уважаемые люди, чей труд уже признан народом. Саммит - это новый формат в детской индустрии моды, который мы планируем развивать и дальше», - прокомментировала главный редактор Esque Алена Балагурова.

Фотографии предоставлены организаторами.