Проект Brands Fashion Show пройдет на площадке Falcon Club Arena 3-4 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Дебютировавший весной этого года, Brands Fashion Show стало открытием не только для белорусской модной индустрии, но и для зарубежных дизайнеров.

Организатором мероприятия выступила Ирина Николаева, руководитель ведущего журнала о моде в Беларуси Fashion Collection: «Первым сезоном Brands Fashion Show мы с ходу поставили себе очень высокую планку, поэтому теперь нам необходимо не просто соответствовать нашему дебюту, но приложить максимум усилий и сделать лучше. Расписание и география показов расширяется: нам очень приятно видеть в рядах BFS зарубежные модные бренды, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Изначально мы ставили себе цель — привлечь к нашему проекту громкие имена fashion-индустрии, как, например, Автандила Цквитинидзе (Avtandil), привозившего свою коллекцию на Brands Fashion Show весной. Известный своей требовательностью к площадкам для показов, дизайнер доверился нам и приехал в Минск, увидев все впервые за день до шоу, и… остался в полном восторге. Благодарность дизайнеров и положительные отзывы гостей — наилучшая похвала для организаторов, окрыляющая нас на новые свершения».

В этом сезоне Brands Fashion Show свои коллекции покажут такие бренды, как Patrizia Pepe и Peserico (Италия), Riani (Германия), Souk.Atelier (США), Coo Culte (Латвия), а также белорусские дизайнеры Лариса Балунова (Balunova) и Юлия Латушкина (Latushkina).



