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Зимний этап Московского международного конкурса молодых дизайнеров перенесен на лето
24.12.2016 01:29
Союз дизайнеров Москвы сообщает о совмещении зимнего и летнего этапов Московского международного конкурса молодых дизайнеров.
По техническим причинам, зимний этап конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, перенесен на лето и совмещен с летним этапом Московского международного конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, который пройдёт 6–8 июля 2017 года в музее «Ар Деко». Все заявки участников остаются в силе.Иллюстрация предоставлена организаторами.
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