Союз дизайнеров Москвы сообщает о совмещении зимнего и летнего этапов Московского международного конкурса молодых дизайнеров.

По техническим причинам, зимний этап конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, перенесен на лето и совмещен с летним этапом Московского международного конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, который пройдёт 6–8 июля 2017 года в музее «Ар Деко». Все заявки участников остаются в силе.