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Зимний этап Московского международного конкурса молодых дизайнеров перенесен на лето

24.12.2016  01:29

Союз дизайнеров Москвы сообщает о совмещении зимнего и летнего этапов Московского международного конкурса молодых дизайнеров.

По техническим причинам, зимний этап конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, перенесен на лето и совмещен с летним этапом Московского международного конкурса молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы, который пройдёт 6–8 июля 2017 года в музее «Ар Деко». Все заявки участников остаются в силе.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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